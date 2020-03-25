ديفيد مالباس: البنك الدولي قد يضخ 150 مليار دولار لمساعدة الدول النامية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 09:42 صباحا
رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس. (الإنترنت)

أشار رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، إلى أن البنك قد يضخ  150 مليار دولار على مدى الـ15 شهرًا المقبلة لمساعدة الدول النامية على محاربة انتشار وباء «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد»، والتعافي من تداعياته الاقتصادية.

ودعا ديفيد مالباس وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الدول الدائنة في المجموعة، إلى السماح للبلدان الأشد فقرًا بتعليق جميع مدفوعات الديون الثنائية، بينما تحارب الفيروس، مشيرًا إلى أنه «ينبغي السماح للدول الأفقر بتركيز مواردها على الإجراءات الصحية في مواجهة الأزمة».

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي: «أدعو قادة مجموعة العشرين إلى أن يسمحوا للبلدان الأشد فقرًا بتعليق جميع مدفوعات الديون الثنائية الرسمية، إلى أن ينتهي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من إجراء تقييم شامل لحاجاتها على صعيد إعادة البناء والتمويل».

ولفت مالباس إلى أن البنك «يجهز حاليًا مشاريع في 49 دولة للمساعدة في محاربة الفيروس بموجب تسهيل ائتماني سريع المسار، ومن المتوقع اتخاذ قرارات هذا الأسبوع بشأن ما يصل إلى 16 مشروعًا منها».

وأوضح رئيس مجموعة البنك الدولي أن «البنك يتشاور مع الصين ودول رئيسية أخرى للحصول على المساعدة من أجل التصنيع السريع لعديد الإمدادات الطبية التي تحتاجها الدول وتوصيلها إليها».

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