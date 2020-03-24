«طيران الإمارات» تتراجع عن قرارها بتعليق رحلاتها

تراجعت شركة طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الطيران الدولي في العالم، عن قرارها تعليق رحلاتها، مشيرة إلى تعديل عملياتها بما يتماشى مع التوجيهات الرسمية والطلب على السفر.

وأوضحت الشركة في بيان أصدرته الإثنين: «بعد تلقي طلبات من الحكومات والعملاء لدعم عودة المسافرين إلى بلدانهم، ستستمر شركة طيران الإمارات في تشغيل رحلات الركاب والشحن إلى دول معينة حتى إشعار آخر، طالما ظلت الحدود مفتوحة، واستمر الطلب على الرحلات»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وجاء قرار التراجع عن تعليق الرحلات بعد ساعات من إعلان «طيران الإمارات» تعليق رحلاتها للركاب موقتًا، ابتداءً من 25 مارس الجاري، ونشرت الشركة لائحة تضمنت إجراءات للتكيف مع وباء «كورونا»، شملت تعليق كافة الرحلات موقتًا، مع مواصلة تسيير رحلات الشحن، قبل أن تعدل هذا القرار في وقت لاحق الأحد وتعلن مواصلة تسيير رحلاتها التجارية إلى عدد من الدول.

وقالت الشركة إنها ستواصل تسيير رحلاتها إلى الدول التي تبقي حدودها مفتوحة ولديها طلب على السفر ونقل البضائع، وهي بريطانيا وسويسرا وهونغ كونغ والعاصمة التايلاندية بانكوك، وماليزيا والفلبين واليابان وسنغافورة وأستراليا وجنوب أفريقيا وأميركا وكندا.