ترامب يرحب بارتفاع سعر الدولار ويشيد بخفض معدل الفائدة إلى صفر

ترامب خلال مؤتمره اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، 22 مارس 2020. (فرانس برس)

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، برئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) عقب قرار الأخير خفض معدل الفائدة الرئيسي إلى الصفر، معتبراً أنّ ارتفاع سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية أمر جيد.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض حول فيروس كورونا المستجد، أمس الاثنين إلى الجائحة التي ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الأميركي خصوصاً والعالمي عموماً، مضيفا: إن كون الدولار قوياً هو أمرٌ جيّد، لكن الحقيقة هي أن هذا الأمر يجعل أشياء معيّنة مثل التجارة أكثر صعوبة، حسب وكالة فرانس برس.

الإشادة برئيس الاحتياطي الفدرالي بعد انتقاده

أثنى ترامب على رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إثر الإجراءات التي اتّخذها الأخير لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا وكان أبرزها خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى الصفر.

وقال ترامب: لقد اتّصلت اليوم بجيروم باول وقلت له+جيروم، لقد قمت بعمل جيّد حقّاً.

وعلى الرّغم من أنّ ترامب هو من عيّن باول رئيساً للاحتياطي الفدرالي، إلا أنّ الرئيس الجمهوري لم يتوان مراراً عن توجيه انتقادات علنية شديدة له، ولا سيّما بسبب عدم تخفيضه معدّل الفائدة قبلاً.

وخفض الاحتياطي الفدرالي الأحد معدل الفائدة الرئيسي إلى صفر، وزاد من شراء ديون الخزانة، وضخّ مبالغ كبيرة من النقد في الأسواق المالية عدة مرات، وذلك في إطار جهوده للحدّ من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.