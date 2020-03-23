«غولدمان ساكس»:كورونا سوف يتسبب في انخفاض الناتج المحلي

توقعت مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية متعددة الجنسيات المعروفة بـ«غولدمان ساكس» أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مستوى العالم نحو 1% في العام 2020 وهو تراجع اقتصادي أكبر مما حدث في العام التالي للأزمة المالية العالمية في 2018.

وتتخذ الحكومات في أنحاء العالم إجراءات غير مسبوقة لاحتواء تفشي فيروس «كورونا»، الذي ينذر بانكماش اقتصادي عالمي.

وأوضحت «غولدمان ساكس» في مذكرة لعملائها نُشرت في ساعة متأخرة يوم الأحد «أزمة كورونا، أو بالأحرى سبل مواجهة هذه الأزمة، تضع قيودًا مادية وليست مالية على النشاط الاقتصادي بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ ما بعد الحرب».

كما توقعت «غولدمان ساكس» انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصادات المتقدمة «بشدة» في الربع الثاني، بما في ذلك تراجع نسبته 24% في الولايات المتحدة وهو ما يفوق التراجع القياسي الذي سجلته البلاد بعد الحرب بمرتين ونصف المرة.