«غولدمان ساكس»:كورونا سوف يتسبب في انخفاض الناتج المحلي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 05:39 مساء

توقعت مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية متعددة الجنسيات المعروفة بـ«غولدمان ساكس» أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مستوى العالم نحو 1% في العام 2020 وهو تراجع اقتصادي أكبر مما حدث في العام التالي للأزمة المالية العالمية في 2018.

وتتخذ الحكومات في أنحاء العالم إجراءات غير مسبوقة لاحتواء تفشي فيروس «كورونا»، الذي ينذر بانكماش اقتصادي عالمي.

وأوضحت «غولدمان ساكس» في مذكرة لعملائها نُشرت في ساعة متأخرة يوم الأحد «أزمة كورونا، أو بالأحرى سبل مواجهة هذه الأزمة، تضع قيودًا مادية وليست مالية على النشاط الاقتصادي بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ ما بعد الحرب».

كما توقعت «غولدمان ساكس» انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصادات المتقدمة «بشدة» في الربع الثاني، بما في ذلك تراجع نسبته 24% في الولايات المتحدة وهو ما يفوق التراجع القياسي الذي سجلته البلاد بعد الحرب بمرتين ونصف المرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تجربة 4 عقاقير كعلاج محتمل لفيروس كورونا في أوروبا
دولى
ميركل: ألمانيا تمنع التجمعات لأكثر من شخصين
دولى
رونالدو يخضع لفحص طبي جديد لفيروس كورونا
رياضة عالمية
العيساوي يتحدث إلى «لاليبرتون الفرنسية» عن تداعيات حرب طرابلس وكورونا والإصلاحات...
ليبيا
هل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الرابح الأكبر جراء كورونا؟
اقتصاد
تحسن بجودة الهواء حول العالم بفعل تدابير الحجر المنزلي
علوم وتكنولوجيا
فرض حظر التجول في عموم العراق حتى 28 مارس
عربى
روما الفارغة تخيف المشردين أكثر من كورونا
منوعات
«فرانس برس»: أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم
دولى
المغني ليني كيم مصاب بفيروس كورونا
ثقافة وفن
وفاة رئيس ريال مدريد السابق جراء إصابته بـ«كورونا»
رياضة عالمية
إصابة أسطورة ميلان مالديني ونجله بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كمبيوتر خارق افتراضي لتطوير علاج ضد «كورونا»