مؤشرات الأسهم اليابانية ترتفع على أمل إقامة دورة الألعاب الأولمبية

انتعش مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية بقوة، الإثنين، جراء التفاؤل حيال عدم إلغاء دورة الألعاب الأولمبية، بعدما أشارت اللجنة الأولمبية الدولية لاحتمال تأجيل الألعاب لموعد لاحق للمرة الأولى.

وساهم احتمال تأجيل دورة الألعاب الأولمبية المقرر عقدها في طوكيو في يوليو المقبل، وليس إلغاؤها، في مخالفة الأسهم اليابانية الاتجاه العالمي، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتهاوت الأسواق في المنطقة، يوم الإثنين، جراء مخاوف حدوث ركود مع تبني الدول حول العالم إجراءات صارمة لاحتواء تفشي فيروس «كورونا»، كما لقيت السوق دعمًا من آمال بمشتريات كبيرة من بنك اليابان المركزي لصناديق الأسهم المتداولة في البورصة وإعادة صناديق التقاعد موازنة محافظ الأسهم بعد الهبوط الحاد الأخير.

وكسب «نيكي» 2% ليغلق على 16887.78 نقطة مرتفعًا من أقل مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام عند 16378.94 نقطة الذي لامسه يوم الثلاثاء الماضي، وقفز سهم شركة الإعلانات «دنتسو جروب» 8.6% نتيجة حالة الارتياح بعد اقتراح اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل الدورة وليس إلغاؤها. وكانت أسهم الشركة وهي الوكالة الرئيسية في اليابان للتسويق للدورة، قد فقدت نحو نصف قيمتها منذ بداية العام نتيجة المخاوف من إلغاء الحدث.

وقفز سهم مجموعة «سوفت» بنك 18.9% ليبلغ الحد الأقصى اليومي ويصبح السهم الأكثر تداولًا في البورصة بعد أن أعلنت مجموعة التكنولوجيا أنها ستبيع أصولًا بقيمة 4.5 تريليون ين (41 مليار دولار) لتمويل إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى تريليوني ين وخفض الدين.

وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقًا 0.7% إلى 1292.01 نقطة، وارتفعت نسبة 80% من مؤشرات القطاعات الفرعية في البورصة.