لبنان سيتوقف عن تسديد كافة مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية

أعلنت وزارة المالية اللبنانية، الإثنين، أن لبنان سيتخلف عن تسديد كافة سندات «اليوروبوند» بالعملات الأجنبية المستحقة حتى العام 2035 في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين في بلد يشهد انهيارًا اقتصاديًّا متسارعًا يهدد احتياطاته بالعملة الأجنبية.

وقالت الوزارة في بيان إنها «علقت تسديد سندات اليوروبوند المستحقة في التاسع من مارس بقيمة 1.2 مليار دولار من أجل حماية الاحتياطي من العملات الأجنبية».

ولفتت الوزارة إلى أنه «تعزيزًا لهذا الهدف، نظرًا للضغوط المتزايدة على الولوج إلى العملات الأجنبية، قررت الحكومة التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار الأميركي».