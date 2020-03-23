الأسهم الأوروبية تهوي مجددا مع ارتفاع وفيات «كورونا»

تقبع الأسهم الأوروبية قرب أدنى مستوياتها في سبع سنوات، الإثنين، بعد أن وسعت عديد الدول إجراءات كبح انتشار وباء «كورونا» حتى أن إيطاليا وصلت إلى حد حظر السفر الداخلي مع تجاوز عدد الوفيات فيها 5400 شخص.

وانخفض المؤشر «ستوكس» 600 الأوروبي 4.6% مع تراجع البورصات في ألمانيا وإسبانيا ولندن، وفي ظل أدلة متزايدة على تضرر الشركات نتيجة الشلل الذي أصاب سلاسل الإمداد وإنفاق المستهلكين، أشار محللون إلى أن الاقتصاد العالمي دخل بالفعل في ركود، حسب وكالة «رويترز».

وهوت أسهم «إيرباص» لصناعة الطائرات 12.7% أخرى بعد أن قالت إنها تسحب توقعاتها المالية للعام 2020، وخفضت توزيعات مقترحة للعام 2019.

بدأت بورصتا لندن ونيويورك اليوم الإثنين التحول الكامل إلى التداول الإلكتروني، حسب ما أذاعت قناة «بي بي سي» قبل قليل.

ويوم الخميس أغلقت قاعة التداول التقليدية في البورصة الأميركية التي يعود تاريخ العمل بها إلى نحو 228 عامًا، وذلك بعد إصابة عاملين فيها بفيروس «كورونا المستجد».

في حين ارتفع مؤشر «نيكاي» القياسي اليوم الإثنين، في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وصعد «نيكاي» 0.11% إلى 16570.57 نقطة، في حين هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقًا 0.34% إلى 1278.86 نقطة، حسب وكالة «رويترز».