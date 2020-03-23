أسعار خام «برنت» تواصل التراجع

واصلت أسعار خام برنت التراجع الاثنين مع اتخاذ الحكومات المزيد من الإجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا عالميا مما يقلص توقعات الطلب على النفط وينذر بانكماش اقتصادي عالمي.

وقال رئيس الأبحاث في «فيتول»، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، جيوفاني سيريو، لوكالة «رويترز» الأثنين «من المتوقع تراجع الطلب بأكثر من عشرة ملايين برميل يوميا أي نحو 10% من الاستهلاك العالمي اليومي للخام».

وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 65 سنتا بما يعادل 2.4% إلى 26.33 دولار للبرميل، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا بما يعادل 1.3% إلى 22.92 دولار للبرميل لكنها انخفضت نقطتين مئويتين أكثر مقارنة بخام برنت هذا العام.

وتنخفض أسعار النفط منذ أربعة أسابيع على التوالي وتراجعت نحو 60% منذ بدء العام. وتضررت أيضا أسعار كل شيء من الفحم إلى النحاس، واضطرت السوق لمواجهة صدمة مزدوجة من تراجع الطلب بسبب وباء كورونا وحرب غير متوقعة على أسعار النفط اندلعت هذا الشهر بين روسيا والسعودية المنتجتين الخام.