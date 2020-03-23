الدولار يحتفظ بمكاسبه رغم فشل الكونغرس في تمرير حزمة إنفاق بتريليون دولار

أوراق بنكنوت من الدولارات الأميركية. (أرشيفية رويترز)

احتفظ الدولار بمكاسبه أمام معظم العملات، اليوم الإثنين، إذ أدى تراجع جديد للأسهم إلى التدافع صوب السيولة، لكن العملة الأميركية انخفضت أمام اليورو والين، لأن المشرعين الأميركيين فشلوا في إقرار حزمة تحفيز لمكافحة فيروس «كورونا.»

ولم يتمكن المشرعون في واشنطن من إقرار إجراءات التحفيز أمس، وتجادل الجمهوريون والديمقراطيون بشأن تفاصيل حزمة الإنفاق المقترحة بقيمة تريليون دولار.

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وتقلب الدولار أمام الين بين المكسب والخسارة، لكنه انخفض في أحدث تعاملاته 0.6 % إلى 110.7، وارتفع الدولار في البداية أمام اليورو ليبلغ أعلى سعر له منذ أبريل 2017، ثم قلص خسائره ليهوي 0.4% إلى 1.0737 دولار لليورو.

لكن العملة الأميركية عززت مكاسبها أمام عملات أخرى. وصعد الدولار 0.1% أمام الجنيه الاسترليني إلى 1.1657 دولار، ليقترب من أعلى سعر له منذ العام 1985 على الأقل.

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واقترب الدولار من أعلى سعر له منذ سنوات عديدة أمام الدولارين الأسترالي والنيوزيلاندي، حيث دفعت التكاليف الاقتصادية للعزل المنزلي بالأسهم في نيوزيلاندا إلى أكبر تراجع يومي لها على الإطلاق.