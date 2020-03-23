الذهب يتراجع مع التدافع صوب السيولة والدولار قرب أعلى مستوى في 3 سنوات

سبائك من الذهب أ(رشيفية: رويترز)

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، إذ يكدس المستثمرون السيولة، في الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع عدد حالات العزل على مستوى الدول بسبب فيروس «كورونا» إلى تهديد إجراءات التحفيز، التي ينفذها عدد من البنوك المركزية لمكافحة الضرر الاقتصادي للوباء.

وفي المعاملات الفورية انخفض الذهب 0.6% إلى 1488.35 دولار للأوقية، بعد أن صعد 3.1% في الجلسة السابقة بفضل موجة من التحفيز. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1491.70 دولار.

وتراجعت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي يهدد فيه التيار المتصاعد لعمليات العزل بإرباك الجهود المحمومة لصانعي السياسات لتخفيف إثر ركود عالمي عميق على الأرجح.

وقال كبير خبراء استراتيجيات السوق لدى شركة «أكسي كورب للخدمات المالية» ستيفن إينس، إن ثمة مبعث قلق آخر، وهو احتمال أن تبيع البنوك المركزية الذهب لتشتري الدولار مع مواصلة العملة الأميركية الارتفاع.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاث سنوات مقابل العملات الرئيسية، إذ أدت انخفاضات جديدة في الأسهم العالمية، ومخاوف بشأن شح السيولة في ظل تفاقم الأزمة إلى تسارع التدافع صوب النقد.

وواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تنفيذ دعم طارئ، يوم الجمعة، في الوقت الذي يحسن فيه جهوده مع بقية البنوك المركزية لتخفيف أزمة التمويل الدولاري عالميًّا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 1643.24 دولار، وقفز البلاتين 1.1% إلى 617.86 دولار وتراجعت الفضة 0.5% إلى 12.52 دولار.