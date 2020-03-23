بورصتا لندن نيويورك تتحولان إلى التداول الإلكتروني بشكل كامل اليوم بسبب كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 09:41 صباحا
متعاملون أثناء التداول في بورصة نيويورك، 20 مارس 2020. (رويترز)

بدأت بورصتا لندن و نيويورك اليوم الاثنين التحول الكامل إلى التداول الإلكتروني، حسب  ما أذاعت قناة «بي بي سي» قبل قليل.

ويوم الخميس أغلقت قاعة التداول التقليدية في البورصة الأميركية التي يعود تاريخ العمل بها إلى نحو 228 عاما، وذلك بعد إصابة عاملين فيها بفيروس كورونا المستجد.

في حين ارتفع مؤشر نيكاي القياسي اليوم الإثنين، في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وصعد نيكاي 0.11 %إلى 16570.57 نقطة، في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.34% إلى 1278.86 نقطة، حسب وكالة «رويترز».

والأسبوع الماضي، اختمت الأسهم الأميركية أسوأ أسابيعها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في أكتوبر 2008، إذ تراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» أكثر من 4% الجمعة، مع فرض نيويورك وكاليفورنيا قيودا صارمة لكي يلازم الناس منازلهم في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

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وسيضطر المتعاملون مع بورصة نيويورك إلى التداول الإلكتروني، من دون التمكن من العمل في القاعة التقليدية، التي اشتهرت بالصخب نتيجة تواجد وسطاء عمليات البيع والشراء والمسؤولون عن صناعة القرار المالي بشكل يومي.

وقالت رئيسة بورصة نيويورك ستيسي كاننغهام، لشبكة« سي إن بي سي» الأميركية إن سوق المال الأميركي قادر على العمل بشكل إلكتروني بحت لخدمة كل المشتركين، وسيتم العمل بهذه الطريقة إلى حين إعادة فتح قاعات التداول أمام الأعضاء.

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