حكومة تونس تعد بتوفير 850 مليون دولار لمواجهة كورونا

رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ 24 يناير 2019(فرانس برس)

أعلنت الحكومة التونسية مساء السبت خطة مساعدات قيمتها 2.5 مليار دينار (850 مليون دولار) جرى تخصيصها للمؤسسات والأفراد بهدف مواجهة تأثيرات فيروس «كوفيد19» المعروف بكورونا المستجد، في وقت يدخل الحجر الصحي العام في تونس حيز التنفيذ صباح الأحد.

وشدد رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ في خطاب متلفز على ضرورة «الاتحاد» في المعركة ضد الفيروس، وسجلت تونس رسميا ستين إصابة بالفيروس بينها وفاة واحدة، على أن يدخل الحجر الصحي العام حيز التنفيذ الأحد.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن حملة تبرّعات وطنيّة عبر التلفزيون (تيليتون) جمعت أكثر من 27 مليون دينار الجمعة (8.5 مليون دولار) سيتم تقديمها لقطاع الخدمات الصحية.

وقال رئيس الحكومة التونسية إن خطة المساعدات الحكومية تشمل إحداث صندوق بمبلغ قدره 700 مليون دينار من أجل هيكلة المؤسسات المتضررة، ووضع خط ضمان بقيمة 500 مليون دينار لتمكين المؤسسات من الحصول على قروض جديدة.

كما تشمل تخصيص 150 مليون دينار لمساعدة الفئات المجتمعية «الهشة»، وسبق أن أغلقت تونس حدودها البحرية والبرية والجوية، وفرضت الأربعاء حظرا للتجول يمتد بين السادسة مساء والسادسة صباحا بالتوقيت المحلي.