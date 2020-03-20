زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي يقترح برنامج مساعدات بـ تريليون دولار لمواجهة كورونا

زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. (أرشيفية: فرانس برس).

قدّم زعيم الغالبيّة الجمهوريّة في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل مقترحات للتحفيز الاقتصادي بقيمة تريليون دولار بهدف مواجهة تأثير فيروس كورونا المستجدّ.

وقال ماكونيل إنّ نص المقترحات يتضمن إجراءات طموحة تتعلق بأربع أولويات ملحة جدا تتمثّل في: تقديم مساعدة ماليّة مباشرة للأميركيّين، ومساعدة سريعة للشركات الصغيرة وموظّفيها وخطوات مهمّة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وحماية الوظائف ودعم العاملين في المجال الصحّي والمرضى الذين يكافحون فيروس كورونا المستجدّ في الخطوط الأمامية، حسب وكالة فرانس برس.

وسيكون هذا النصّ موضوع تفاوض مع الديموقراطيّين في مجلس الشيوخ. ويتوجّب أن تُقَرّ هذه الإجراءات أيضًا في مجلس النوّاب ذي الغالبيّة الديموقراطية، قبل أن يحال إلى الرئيس دونالد ترامب.

وستبدأ المفاوضات مع الديموقراطيين اليوم الجمعة، لكنّها قد تستغرق بعض الوقت.