البحرين تعفي المواطنين والشركات من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة 3 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 04:36 مساء
مبنى وزارة المالية البحرينية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعفت حكومة البحرين المواطنين والشركات من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة ثلاثة أشهر، حيث اعتمدت وزارة المالية حزمة مساعدات حجمها 4.3 مليار دينار بحريني (11.39 مليار دولار) لمكافحة تداعيات تفشي فيروس «كوفيد-19» المعروف بكورونا المستجد.

وأوضحت وزارة المالية البحرينية في تغريدة عبر حسابها بـ«تويتر» أن «الإجراءات تشمل التكفل بفواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من أبريل المقبل».

ولفتت الوزارة إلى أن الإجراءات «تعفي المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة ثلاثة أشهر من أبريل».

وسجّلت البحرين الإثنين الماضي أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لمواطنة تبلغ من العمر 65 عاما، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، وهي الوفاة الأولى في منطقة الخليج.

وأعلنت الوزارة عبر حسابها على «تويتر» «وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاماً، لديها أمراض وظروف صحية كامنة وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا»، حسب «فرانس برس».

وأعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم تعافي 17 حالة جديدة من فيروس كورونا، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية 77 حالة حتى الآن في البلاد.

وتشير بيانات وزارة الصحة البحرينية إلى أن عدد الفحوصات التي أجرتها الوزارة 11515 فحصا، أظهرت النتائج سلامة 11378 منها، وإيجابية 137 حالة، وتعافي 77 إصابة من «كورونا».

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