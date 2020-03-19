«المركزي» الأسترالي يخفض سعر الفائدة إلى أدنى مستوى في تاريخه

أشخاص يجرون عربة مكدسة بعلب ورق المرحاض في أحد متاجر ملبورن، 5 مارس 2020، (ا ف ب)

خفض المصرف المركزي الأسترالي الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار النصف ليصل إلى ربع نقطة، في أدنى مستوى في تاريخه، وذلك في إطار سلسلة إجراءات استثنائية أقرها للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على اقتصاد البلاد.

وقال مجلس حكام مصرف الاحتياطي الأسترالي إن معدل الفائدة الجديد سيبقى على حاله لحين إحراز تقدّم على صعيد بلوغ نسبة التوظيف الكامل، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

كما أقر المجلس إجراءات أخرى من بينها شراء سندات حكومية ودعم القطاع المصرفي في البلاد. وخفض المصرف سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة من أجل تخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة الناجمة عن الوباء.

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وقال محافظ المصرف فيليب لو في بيان إن النظام المالي الأسترالي يتمتّع بالمرونة وهو في وضع جيّد للتعامل مع آثار الفيروس.

وأضاف أن حزمة الإجراءات التي أعلن عنها مصرف الاحتياطي اليوم تكمّل الاستجابة المالية للحكومات الفدرالية وحكومات الولايات.