مسؤول: فيروس «كورونا» يوقف رحلات شركات الطيران الأوروبية

إحدى طائرات الخطوط الجوية الفرنسية (أرشيفية: الإنترنت)

كشف مسؤول طیران فرنسي، الیوم الأربعاء، أن كل شركات النقل الجوي الأوروبیة ستوقف رحلاتھا قریبًا بسبب تفشي فیروس «كورونا المستجد».

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن مدیر شركة (جیت أیرویز) میشیل سیمیو، قوله إن شركتي (ھوب) و(ترانسفیا) التابعتین للخطوط الجویة الفرنسیة (إیر فرانس) قد اتخذتا بالفعل تلك الخطوات، فیما ستوقف شركة (رایان إیر) رحلاتھا في الـ24 من مارس الجاري.

خطوات حتمية

وأضاف سیمیو أن الخطوات التي اتخذتھا شركات الطیران كانت حتمیة بسبب المخاطر الصحیة، وحقیقة عزوف الركاب عن الرحلات الجویة، فضلاً عما تكبدته شركات الطیران من خسائر تقدر بمئات الملایین من الدولارات.

وأوضح أن شركات الطیران تتوقع إغلاق المطارات كافة ووقف الرحلات الجویة، مشیرًا إلى أن شركات الطیران الأوروبیة أعلنت بالفعل وقف رحلاتھا. ورجح المسؤول الفرنسي أن یمتد قرار وقف الخدمات الذي بدأ في أوروبا إلى أنحاء العالم كافة بید أنه لم یعطِ إطارًا زمنیًّا لذلك.