وزير المالية الروسي: 39 مليار دولار عجزا بالميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط

وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف، اليوم الأربعاء، إن إيرادات ميزانية بلاده من مبيعات النفط والغاز ستقل ثلاثة تريليونات روبل «39 مليار ولار» عن المتوقع لهذا العام بسبب انخفاض أسعار الخام.

وكان الوزير توقع في البداية فجوة بقيمة تريليوني روبل، مع عجز ربما يبلغ 0.9%من الناتج المحلي الإجمالي، ورغم زيادة العجز، قال محللون من «غازبروم بنك» إن وزارة المالية الروسية لديها احتياطات كافية لمواصلة الإنفاق بما في ذلك تلك الموجودة لدى صندوق الثروة السيادي، وفقًا لوكالة «رويترز»

وتراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم، لتنخفض نحو 17%، منذ بداية الأسبوع مع تنامي التوقعات القاتمة للطلب على الوقود في ظل التوسع في قيود السفر للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وقال البنك إن الصندوق «لديه ما يكفي لتغطية نقص الدخل نتيجة انخفاض أسعار النفط لما يزيد عن خمسة أعوام»، وبحسب الوزارة، فإن الصندوق يحتفظ بمبلغ 8.2 تريليون روبل أو 7.3%، من الناتج المحلي الإجمالي في أول مارس.