ترامب: ندرس خطة لإرسال شيكات إلى الأميركيين بقيمة 1000 دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت).

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته «تدرس خطة لإرسال شيكات إلى الأميركيين، بقيمة ألف دولار»، لمساعدتهم على تجاوز أزمة وباء «كوفيد-19» المعروف بكورونا المستجد، لكنه أضاف أن «التفاصيل ما زالت قيد البحث».

وقال ترامب، مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن «هناك تقدما في التصدي للفيروس سريع الانتشار، ونتوقع انتعاشا قويا للاقتصاد الأميركي عندما يتباطأ التفشي».

وسعت إدارة ترامب، الثلاثاء، لحزمة تحفيز بتريليون دولار من أجل امتصاص التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، حيث أعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن «ذوي الدخل المرتفع قد لا يتلقون تلك المدفوعات، التي يمكن إرسالها في غضون الأسبوعين المقبلين».

وتعكف إدارة ترامب، الساعي للفوز بإعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر العام الجاري، على حزمة تحفيز تتضمن 50 مليار دولار لشركات الطيران التي تواجه شبح الإفلاس، و250 مليار دولار قروضا للشركات الصغيرة.

وفي السياق ذاته قال عمدة نيويورك إنه من المرجح أن يطلب من السكان «الاستعداد لإمكانية البقاء في المنازل»، مشيرا إلى أن «القرار قد يتخذ بفرض ذلك خلال 48 ساعة، بعدما قارب عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الـ1000 حالة».