مساع سعودية لعقد قمة «افتراضية» لمجموعة العشرين لمواجهة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 12:55 صباحا
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (أرشيفية: الإنترنت)

قالت السعودية إنها ستعقد قمة افتراضية الأسبوع القادم لقادة دول مجموعة العشرين من أجل بحث جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الأمانة السعودية في بيان بالبريد الإلكتروني إن زعماء مجموعة العشرين سيطرحون مجموعة منسقة من السياسات لحماية الأفراد والاقتصاد العالمي.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية «واس»: «استشعاراً من المملكة العربية السعودية بأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وفي ضوء رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام، فإن المملكة تقوم بإجراء اتصالات مستمرة مع دول المجموعة لعقد اجتماع قمة استثنائي –افتراضي– الأسبوع القادم بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا، حيث أن هذه الأزمة الصحية العالمية، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية، تتطلب استجابة عالمية».

وستعمل مجموعة العشرين مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء. كما سيعمل قادة مجموعة العشرين على وضع سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على كل الشعوب والاقتصاد العالمي.

إلى ذلك ستبني القمة على جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وكبار مسؤولي الصحة والتجارة والخارجية، لتحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة اللازمة. وستستمر رئاسة المملكة في دعم وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي.

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