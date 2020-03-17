روما تعتزم «تأميم» الخطوط الجوية الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 02:57 مساء
مركز شركة «أليتاليا» في مطار فيوميتشينو في روما في 17 مارس 2020.(فرانس برس)

أعلنت الحكومة الإيطالية أنها تعتزم تأميم شركة «أليتاليا» للطيران، التي تواجه صعوبات منذ سنوات، في إطار الإجراءات الاقتصادية الطارئة المتخذة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وينظر مجلس الوزراء بـ«تأسيس شركة جديدة تديرها تمامًا وزارة الاقتصاد والمالية، أو أن تكون لها الحصة الأكبر فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة»، ولم تحدد الحكومة الإطار الزمني لهذا المشروع أو ترتيبات أخرى متعلقة فيه، وبحسب وسائل الإعلام، تنظر روما بتأمين 600 مليون يورو لدعم قطاع الطيران الوطني كاملًا، ستكون الحصة الأكبر فيها لشركة «أليتاليا»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وطرحت دعوة جديدة قبل أسبوعين لإعادة شراء شركة الخطوط الجوية الإيطالية، وأمام الشركات الراغبة بذلك حتى 18 مارس لإعلان نيتها، وفق وثيقة نُـشرت على موقع الشركة الإلكتروني، وتراكم «أليتاليا» الخسائر منذ سنوات. وتبحث الحكومة عن مستثمرين لإعادة بيعها منذ العام 2017 بعد وضعها تحت وصايتها.

وتخلت مجموعة «فيروفي ديلو ستاتو» العامة لسكك الحديد عن مشروعها تشكيل اتحاد لإنقاذ شركة «أليتاليا» مطلع يناير، ودعيت شركات «دلتا» الأميركية و«لوفتهانزا» الأميركية و«أتلانتيا» الإيطالية التي تدير مطارات إيطاليا وطرقها السريعة، للاستثمار بالخطوط الجوية الإيطالية، ورفضت «لوفتهانزا» في يناير الاستثمار في الوقت الحالي نظرًا لأن «أليتاليا» بحاجة لإعادة هيكلة عميقة، وفق الشركة، وأعربت «دلتا» عن استعدادها الاستثمار بمئة مليون يورو مقابل 10% من رأس مال الشركة.

وتواجه الخطوط الجوية الإيطالية منافسة قوية مع الشركات قليلة التكلفة، ولم تعد قادرة على منافسة الشركات التقليدية الأخرى، وتخسر 300 مليون يورو تقريبًا في العام، وبلغ إجمالي عدد ركابها في العام 2018 نحو 22 مليون راكب فقط مقابل، 91 مليون لشركة «إيزي جيت» و142 مليونًا لشركة «راين اير» ونحو 180 مليونًا لشركتي «لوفتهانزا» و«دلتا»، وفي إيطاليا، تبلغ حصة «أليتاليا» السوقية نسبة 14%، مقابل 25% لشركة «راين اير».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بكين تعلن استياءها من وصف ترامب كورونا بـ«الفيروس الصيني»
دولى
الممثل البريطاني إدريس إلبا يعلن إصابته بفيروس «كورونا»
ثقافة وفن
ماذا قال الرئيس الأميركي عن اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد»؟
دولى
شركات الطيران الأميركية تعتبر فيروس كورونا «أسوأ من 11 سبتمبر» وتطالب بمساعدات
اقتصاد
منظمة الصحة: فيروس كورونا «أزمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا»
دولى
سيالة: طلبنا مساعدة طبية من الصين لمواجهة «كورونا»
ليبيا
علماء الفيروسات في هولندا يحققون اكتشافا واعدا
علوم وتكنولوجيا
وفاة الدبلوماسي الليبي ضو سويدان
ليبيا
من الموانئ والشركات إلى المساجد والسجون.. إجراءات ليبية متزايدة للوقاية من ...
ليبيا
قضية فساد: ملك إسبانيا يتخلى عن ميراث والده
منوعات
مسؤول فرنسي: الوضع جراء فيروس كورونا في فرنسا مقلق جدا ويتدهور بسرعة كبيرة
دولى
فوضى في مطارات أميركية نتيجة فحوص «كورونا» للعائدين من أوروبا
اقتصاد
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوفيد 19».. ناقل العدوى الفائق وهم أم واقع؟ وماذا فعلت «المريضة 31»؟