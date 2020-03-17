أسعار الذهب تتراجع مع احتفاظ المستثمرين بالسيولة

تراجع الذهب أكثر من واحد بالمئة الثلاثاء، ليواصل خسائره بعد الهبوط الحاد في الجلسة السابقة، وذلك مع استمرار مستثمرين في بيع أصول للاحتفاظ بسيولة بسبب تنامي المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

وارتفع البلاتين والبلاديوم أكثر من خمسة بالمئة في التعاملات المبكرة قبل أن يقلصها مكاسبهما، علما أن الاثنين كانا الأكثر تضررا بعد خسائر يوم الاثنين لاعتبارهما من المعادن الصناعية.

‎وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1496.78 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما هبط 5.1% يوم الاثنين لأقل مستوى منذ نوفمبر 2019. وكسب الذهب في المعاملات الآجلة الأميركية 1.1% إلى 1503.20 دولار.

‎وتراجعت الأسهم الآسيوية في أعقاب تسجيل «وول ستريت» أكبر خسارة يومية في التاريخ فيما أضرت عناوين الأخبار عن التفشي وأثره الاقتصادي العالمي بمعنويات المستثمرين كثيرا، وصعدت أسعار البلاديوم 2.1% إلى 1651.26 دولار للأوقية بعدما هوى 18% في الجلسة السابقة.

‎واستقر البلاتين عند 663.09 دولار بعدما مُني بأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية على الإطلاق الاثنين، وتراجعت الفضة 1.5% إلى 12.71 دولار بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ 2009 في الجلسة السابقة.