انتعاشة في أسعار النفط بعد أكبر انخفاض خلال أربع سنوات

أشخاص يرتدون أقنعة للوقاية من كورونا في العاصمة الفيتنامية هانوي، 17 مارس 2020 (فرانس برس).

ارتفعت أسعار النفط في أسواق اليوم الثلاثاء بعد انخفاضها لأدنى مستوياتها منذ أربع سنوات أمس الاثنين، في وقت تتخذ فيه حكومات العالم إجراءات مشددة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

ويتوقع محللون ألا يدوم تعافي الأسعار نظرا لتراجع الطلب على خلفية القيود على السفر وغيرها من الإجراءات المتشددة التي اتّخذت حول العالم لمواجهة الفيروس، في ظل وفرة في الإنتاج وحرب أسعار، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 29.95 دولارا للبرميل، بزيادة 4.36 %، في تعاملات بعد الظهر في آسيا.

كما ارتفع سعر خام برنت المرجعي بنسبة 2.43% ليبلغ 30,78 دولارا بعدما هبط بأكثر من 10% إلى ما دون 30 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أربع سنوات.

الباحثون عن أسعار رخيصة

وأشار المحللون إلى أن الانتعاش ناتج عن استغلال مستثمرين هبوط الأسعار للشراء بأسعار منخفضة.

وقال كبير خبراء السوق لدى أكسي كورب، ستفين إنيس قال إنه يفترض أن السوق دُعم من الباحثين عن الأسعار الرخيصة، لكن منشآت التخزين تمتلئ بشكل متسارع.

وأشار في مذكرة إلى أنه في حال امتلأ المخزون، ليقضي على الطلب، فبالتأكيد ستنهار أسعار النفط بشكل أكبر.

وبدأت حرب الأسعار الأسبوع الماضي بعدما ضغطت السعودية على تحالف كبار منتجي النفط غير الرسمي لخفض الإنتاج لمواجهة تداعيات تفشي كورونا المستجد على الأسعار. إلا أن روسيا، الشريكة في التحالف وغير المنضوية في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والتي تعد ثاني أكبر منتج للنفط، رفضت ذلك، ما دفع الرياض للمضي قدما بخفض الأسعار بشكل كبير والتعهد بزيادة الانتاج.

وقالت وكالة آي اتش إس ماركت إن زيادة الانتاج وتراجع الطلب قد يتسببا بأكبر فائض في إمدادات النفط بالسوق يتم تسجيله على الإطلاق.

وقدّرت أنه في حال استمرت حرب الأسعار وسط الركود العالمي ووباء كوفيد-19، فقد يبلغ الفائض ما بين 800 مليون و1.3 مليار برميل في الأشهر الستة الأولى من العام 2020.