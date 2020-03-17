26 مليار يورو لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا بالبرازيل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 08:40 صباحا
الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في برازيليا، 5 وفمبر 2019. (فرانس برس).

وضعت الحكومة البرازيلية حطة بقيمة 147.3 مليار ريال (26 مليار يورو) لدعم اقتصاد البلاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الاقتصاد باولو غيديس خلال مؤتمر صحفي في برازيليا أمس الاثنين إنّ هذه الأموال ستستخدم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلات ذات الدخل المنخفض والمتقاعدين، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

والأسبوع الماضي، أقرّت حكومة الرئيس جائير بولسونارو خطة طوارئ بقيمة خمسة مليارات ريال لدعم قطاع الصحة البرازيلي.

والبرازيل البالغ عدد سكّانها 210 ملايين نسمة، سجّلت حتى اليوم 234 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، من دون أي حالة وفاة.

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