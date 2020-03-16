أرامكو: ضخ 12,3 مليون برميل من النفط الخام في أبريل

جناح شركة أرامكو في منتدى للتكنولوجيا بالرياض، 13 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

أعلن رئيس أرامكو السعودية أمين الناصر الاثنين أنّ الشركة النفطية ستستخدم مخزوناتها لإضافة 300 ألف برميل إلى إنتاجها اليومي من الخام بهدف رفعه إلى 12,3 مليون برميل في أبريل.

وقال الناصر في حوار بعد إعلان تفاصيل أداء أرامكو في 2019 «طاقتنا القصوى المستدامة هي 12 مليون برميل، وقد أعلنا أننا سنقوم بضخ 12,3 مليون برميل» الشهر المقبل، بحسب «فرانس برس».

وأضاف «300 ألف برميل ستأتي من مخزوناتنا» داخل وخارج المملكة، مشيرا إلى أن بلاده تملك كميات ضخمة من النفط في هذه المخزونات.

وكانت السعودية أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستزيد إنتاجها اليومي من 9,7 ملايين برميل حاليا إلى 12,7 مليون برميل بعد فشل منظمة الدول المصدرة "اوبك" وروسيا ودول نفطية أخرى مؤخرا في الاتفاق على مواصلة خفض الإنتاج.

تكلفة منخفضة

وبحسب رئيس أرامكو، فإنّ الشركة قادرة على مواصلة معدل الإنتاج الجديد لسنة كاملة من دون الحاجة لإنفاق أموال إضافية.

من جهته، قال نائب رئيس الشؤون المالية خالد الدباغ إنّ كلفة انتاج النفط في المملكة منخفضة جدا، وأن السعودية قادرة على إبقاء الأسعار متدنية لفترة طويلة. وتعمل أرامكو كذلك على رفع طاقتها القصوى إلى 13 مليون برميل، لكن الوصول إلى هذا المستوى يحتاج إلى استثمارات.

وتراجعت أسعار النفط مجددا الاثنين على وقع انتشار فيروس كورونا المستجد وحرب الأسعار النفطية بين الرياض وموسكو، ووصل سعر خام برنت إلى 30 دولارا متراجعا بنحو 10%، وخام تكساس إلى 28,9 بتراجع بنحو 8%.

وكانت أرامكو، أكبر شركة نفطية في العالم، أعلنت الأحد أن أرباحها في 2019 تراجعت بنسبة 20,6% مقارنة بالعام 2018، وبلغت 88,2 مليار دولار بعدما كانت 111,1 مليار دولار.