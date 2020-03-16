انخفاض سعر خام برنت إلى أدنى مستوى منذ أربع سنوات

مصفاة نفط. (أرشيفية: الإنترنت).

تراجع سعر خام برنت المرجعي، اليوم الاثنين بأكثر من 9% ليبلغ أقل مستوى له منذ أربع سنوات، على خلفية المخاوف من تأثّر الطلب بفيروس «كورونا المستجد».

وأظهرت تعاملات الصباح أن سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم مايو تراجع إلى 30.56 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى منذ فبراير 2016، بينما تضغط حرب الأسعار بين السعودية وروسيا على السوق، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

يأتي تراجع الأسعار مع الانتشار السريع لفيروس «كورونا» وزيادة المخاوف من تباطؤ في الطلب العالمي على النفط، إذ يزداد قلق المستثمرين بشأن احتمال تحول الفيروس إلى وباء، مع انتشاره في 46 دولة بخلاف الصين (بؤرة انتشار الفيروس).

ومع زيادة عدد الوفيات بفيروس «كورونا» وتجاوزها 2700 حالة، فإن أسعار النفط تراجعت بشكل كبير، إذ هبط خام القياس العالمي برنت نحو 2% الماضيالخميس، ونحو 13% خلال هذا الأسبوع، مما يضعه على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف يناير 2016.