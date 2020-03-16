انخفاض سعر خام برنت إلى أدنى مستوى منذ أربع سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 02:46 مساء
مصفاة نفط. (أرشيفية: الإنترنت).

تراجع سعر خام برنت المرجعي، اليوم الاثنين بأكثر من 9% ليبلغ أقل مستوى له منذ أربع سنوات، على خلفية المخاوف من تأثّر الطلب بفيروس «كورونا المستجد».

وأظهرت تعاملات الصباح أن سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم مايو تراجع إلى 30.56 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى منذ فبراير 2016، بينما تضغط حرب الأسعار بين السعودية وروسيا على السوق، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

يأتي تراجع الأسعار مع الانتشار السريع لفيروس «كورونا» وزيادة المخاوف من تباطؤ في الطلب العالمي على النفط، إذ يزداد قلق المستثمرين بشأن احتمال تحول الفيروس إلى وباء، مع انتشاره في 46 دولة بخلاف الصين (بؤرة انتشار الفيروس).

ومع زيادة عدد الوفيات بفيروس «كورونا» وتجاوزها 2700 حالة، فإن أسعار النفط تراجعت بشكل كبير، إذ هبط خام القياس العالمي برنت نحو 2%  الماضيالخميس، ونحو 13% خلال هذا الأسبوع، مما يضعه على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف يناير 2016.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قضية فساد: ملك إسبانيا يتخلى عن ميراث والده
منوعات
مسؤول فرنسي: الوضع جراء فيروس كورونا في فرنسا مقلق جدا ويتدهور بسرعة كبيرة
دولى
فوضى في مطارات أميركية نتيجة فحوص «كورونا» للعائدين من أوروبا
اقتصاد
رئيس تشاد: بلقنة ليبيا خطر نشهد حدوثه
ليبيا
«يويفا» يدرس كيفية استكمال الدوريات الأوروبية المؤجلة
رياضة عالمية
الحسم الثلاثاء.. «يويفا» يطرح خطة لاستكمال دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
إيطاليا: 368 وفاة جديدة بكورونا في عدد قياسي خلال 24 ساعة
دولى
لمواجهة «كورونا».. كريستيانو رونالدو يحول فنادقه إلى مستشفيات مجانية
رياضة عالمية
«يونيسف»: خمسة ملايين طفل ولدوا أثناء النزاع في سورية ومليون في دول الجوار
دولى
ليبيا تواجه «كوفيد 19»: وقف الدراسة وإغلاق المنافذ ومنع التجمعات وتخصيص نصف ...
ليبيا
الحرب السورية تبدأ عامها العاشر والمدنيون يدفعون الثمن الأكبر
عربى
الكويت تغلق المجمعات التجارية ومراكز التسوق لاحتواء «كورونا»
عربى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الرئاسي» يطالب «المركزي» باستئناف بيع النقد الأجنبي بالرسم المعتمد