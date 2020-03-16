المملكة المغربية ترصد مليار دولار لمواجهة «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 12:39 مساء

أعلن الديوان الملكي المغربي الأحد إنشاء صندوق بقيمة عشرة ملايين درهم «نحو مليار دولار»، ستخصص لتغطية النفقات الطبية ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من انتشار وباء «كوفيد-19» المعروف بكورونا المستجد.

وقال الديوان الملكي المغربي في بيان إن «الصندوق الذي أمر الملك محمد السادس بإحداثه فورا سيخصص لتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء في ما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال»، وفقًا لقناة «سكاي نيوز».

ولفت الديوان الملكي إلى أن جزءا من هذا المبلغ «سيوجه لدعم الاقتصاد وخصوصا القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذلك الحفاظ على مناصب الشغل».

وجاء هذا الإعلان في سياق إجراءات متسارعة خلال الأيام الأخيرة للتصدي لانتشار الفيروس، الذي أصاب 28 شخصا في المملكة حتى الآن، توجت الأحد بتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار آخر.

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