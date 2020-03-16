فوضى في مطارات أميركية نتيجة فحوص «كورونا» للعائدين من أوروبا

شخص يطالع شاشة عرض مواعيد الرحلات في مطار لوغان الأميركي، 13 مارس 2020. (فرانس برس).

تسببت القيود الجديدة المفروضة على العائدين من أوروبا والهادفة إلى كبح تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، بفوضى عارمة في عدد من المطارات التي شهدت تدفقا للركاب، حيث يتعيّن إخضاعهم لفحوص، بينما تتخطى الأعداد قدراتها الاستيعابية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء الماضي منع دخول القادمين من الدول الأوروبية إلى الولايات المتحدة، وقد دخل القرار حيّز التنفيذ منتصف ليل الجمعة. وقد استثنى سيّد البيت الأبيض بريطانيا من هذا الحظر.

إلا أن القرار عُدّل لاحقا ليشمل المملكة المتحدة وإيرلندا اعتبارا من منتصف ليل الاثنين، حسب وكالة «فرانس برس».

وبات الحق في دخول الأراضي الأميركية للقادمين من أوروبا يقتصر على المواطنين الأميركيين، وعلى الحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وقد سارع كثر منهم للعودة خشية من البقاء عالقين خارج بلادهم.

لكن القرار حدد المطارات التي يمكنهم دخول البلاد عبرها وعددها 13 مطارا.

تدابير

وسارعت السلطات الأميركية إلى اتّخاذ التدابير الصحية اللازمة لفحص الوافدين الذين سيُطلب منهم البقاء في الحجر الصحي المنزلي.

ومنذ أول أمس السبت، تسود فوضى عارمة عددا من تلك المطارات حيث يضطر الركاب للانتظار ساعات طويلة في أماكن ضيقة، خلافا لتوجيهات السلطات الصحية بتجنّب التجمّعات.

ونُشرت على موقع «تويتر» صورة التقطت في مطار أوهير الدولي في شيكاغو تظهر صالة مكتظة أشبه بمحطة لركاب المترو في ساعة الذروة في إحدى المدن الكبرى.

وتعين على العائدين الانتظار ست ساعات لتسلّم حقائبهم والانتظار ما بين ساعتين وأربع ساعات لعبور التدقيق الجمركي. وكان الوضع مشابها في دالاس ونيويورك.

ترامب مطالب بالتحرك

وأثار هذا الأمر غضب حاكم إيلينوي جاي روبرت بريتسكر الذي سعى إلى تحميل الرئيس الأميركي ونائبه مايك بنس المسؤولية، إذ قال إن «حجم طوابير الانتظار غير مقبول، يجب معالجة الوضع فورا. دونالد ترامب ومايك بنس (...) عليكما أن تفعلا شيئا الآن. هذه الحشود تنتظر التفتيش الجمركي الخاضع للقضاء الفدرالي»، مضيفا أنه على الحكومة الفدرالية التحرك.

واكتفى الرئيس الأميركي بالقول: «اعذروا العراقيل والتأخير. نحن نعمل بأقصى سرعة ممكنة لكن من الأهمية بمكان أخذ الحيطة والحذر. السلامة أولا». وجاء تعليق ترامب بعد تعهّد وزير الأمن الداخلي تشاد وولف تعزيز قدرات الكشف، مؤكدا أن قياس حرارة كل راكب يستغرق نحو 60 ثانية.

وحسب حصيلة أعلنت صباح أمس الأحد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة نحو ثلاثة آلاف بينما بلغت حصيلة وفياته 60 حالة.

وبعدما قلل من مخاطر الوباء، وإثر تعرّضه لانتقادات وخاصة لعدم توافر ما يكفي من تجهيزات للكشف عن الإصابة بالفيروس، اتّخذ الرئيس الأميركي مؤخرا تدابير عدة بينها فرض حال الطوارئ في البلاد.