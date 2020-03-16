المركزي الأميركي يخفّض معدّل الفائدة الرئيسية إلى 0% بسبب كورونا

أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي)، الأحد مجموعة تدابير جذرية طارئة لتعزيز الثقة والحفاظ على القطاع المالي، مخفضا معدّلات الفائدة الرئيسية إلى ما يقارب الصفر، على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وبذلك يكون الاحتياطي الفدرالي قد خفّض معدّل الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في أقل من أسبوعين ليستقر عند صفر-0,25%، وهو المعدّل الذي كان محدّدا قبل أزمة العام 2008 المالية العالمية، متعهّدا بإبقاءها عند هذا المعدّل إلى حين التأكد من تخطي الاقتصاد تداعيات تفشي فيروس كورونا، بحسب وكالة فرانس برس.

فيما سارع الرئيس الأميركي للإشادة بالإجراءات المتّخذة.