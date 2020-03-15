بورصة أبوظبي للأوراق المالية تغلق قاعات التداول حتى إشعار آخر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 مارس 2020, 02:30 مساء

قالت سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الأحد، إنها ستغلق قاعات التداول موقتا وحتى إشعار آخر نظرا لتفشي فيروس كورونا عالميا.

ولفتت بورصة أبوظبي في بيان أنها قررت إغلاق قاعات التداول في مقراتها الرئيسية في أبوظبي وباقي إمارات الدولة في إجراء يهدف لحماية الصحة العامة بالإمارات ، وفقًا لوكالة «رويترز».

يذكر أن الإمارات سجلت 86 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، شُفيت 17 حالة منها، وشملت شخصين من كل من الجنسية الإيطالية والفلبينية، وشخصا من كل من الجبل الأسود، وكندا، وألمانيا، وباكستان، والإمارات، وروسيا، وبريطانيا، وفقًا لقناة «سكاي نيوز عربية».

وقالت وزارة الصحة في بيان إن «جميع الحالات الجديدة كانت قيد الحجر الصحي، ومرتبطة بالسفر إلى الخارج، وهي مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة»، مؤكدة أن «الوزارة تنسق مع الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة الفيروس والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع».  

وأشارت الوزارة إلى التزامها بـ«إجراءات احترازية منها إجراءات الكشف الحراري والفحوصات في منافذ الدولة، وعزل المصابين، وحجر من يشتبه به، وفق أعلى المعايير المعتمدة حسب إجراءات منظمة الصحة العالمية».

ولفتت الوزارة إلى أن بـ«المنشآت الصحية طاقما طبيا مؤهلا ومدربا للتعامل مع الأمراض المعدية يعمل على مدى الساعة لمتابعة الحالات من أي مضاعفات طبية وضمان استقرارها حتى تتماثل للشفاء التام».

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