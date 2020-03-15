زيادة حد الإعفاء الضريبي للعاملين في مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 مارس 2020, 12:08 مساء

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بزيادة حد الإعفاء الضريبي للعاملين في مصر لكافة العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويا، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنويا، بما يساهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلا.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي ترأس اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط.

وأوضح راضي أن الاجتماع «استعرض مشروع موازنة العام المالي 2020/2021؛ حيث أوضح وزير المالية في هذا الإطار أن المؤشرات الأولية تشير إلى الاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي».

وخلال الاجتماع «وجه الرئيس المصري باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي».

كما تناول الاجتماع «خفض عجز الموازنة إلى 6.2%، بدلا عن 7.2% من الناتج، خلال العام المالي الماضي، فضلا عن خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 80% بنهاية العام المالي القادم، مقارنة بـ108% من الناتج المحلي في يونيو 2017».

ولفت الناطق باسم الرئاسة المصرية إلى أن الاجتماع شهد «عرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2021، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 6%، بما يساهم في توفير فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة إلى 8%».

كما تهدف الخطة الاستثمارية لزيادة الموازنة الاستثمارية لأجهزة الدولة، وذلك لاستخدامها في تمويل عدد من القطاعات المستهدفة لتسريع نموها والارتقاء بخدماتها، كقطاعات التعليم والإسكان والكهرباء والنقل والاتصالات والشباب والرياضة.

وأشار الناطق باسم الرئاسة المصرية إلى أن الاستثمارات ستوجه إلى «عدد من المبادرات الحيوية بقطاع الصحة، كمبادرة حضانات الأطفال وأَسِرَّة الرعاية المركزة وأَسِرَّة رعاية الأطفال».

وأوضح راضي أن «زيادة الحضانات ستكون بنسبة 10%، وأَسِرَّة رعاية الأطفال بنسبة 90%، وأَسِرَّة الرعاية المركزة بنسبة 80%، إلى جانب زيادة المخصصات لمبادرة حياة كريمة لإحداث طفرة حقيقية في كافة الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر فقرا».

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