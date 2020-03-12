الاحتياطي الفدرالي في نيويورك يضخ 1.5 تريليون دولار من السيولة بسبب «كورونا»

أعلن الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، اليوم الخميس، عزمه ضخ 1.5 تريليون دولار من السيولة في الأسواق المالية الأميركية؛ لتهدئة حالة الهلع السائدة من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال البنك الذي عزز في الأيام القليلة الأخيرة التمويل القصير الأجل للأسواق، إنّه سيضخ يومي الخميس والجمعة 500 مليار دولار في إطار اتفاقيات إعادة شراء مدتها ثلاثة أشهر، و500 مليار دولار أخرى في عمليات مماثلة مدّتها شهر واحد، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف في بيان أنه خلال الفترة المتبقية من برنامجه الشهري سيضخ 500 مليار دولار أسبوعيًا في إطار اتفاقيات إعادة شراء لمدة شهر وثلاثة أشهر، وأوضح أن «هذه التغييرات تجري لمعالجة الاضطرابات غير العادية بالمرة في أسواق تمويل الخزانة المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد».