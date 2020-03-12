الاحتياطي الفدرالي في نيويورك يضخ 1.5 تريليون دولار من السيولة بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 مارس 2020, 08:06 مساء

أعلن الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، اليوم الخميس، عزمه ضخ 1.5 تريليون دولار من السيولة في الأسواق المالية الأميركية؛ لتهدئة حالة الهلع السائدة من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال البنك الذي عزز في الأيام القليلة الأخيرة التمويل القصير الأجل للأسواق، إنّه سيضخ يومي الخميس والجمعة 500 مليار دولار في إطار اتفاقيات إعادة شراء مدتها ثلاثة أشهر، و500 مليار دولار أخرى في عمليات مماثلة مدّتها شهر واحد، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف في بيان أنه خلال الفترة المتبقية من برنامجه الشهري سيضخ 500 مليار دولار أسبوعيًا في إطار اتفاقيات إعادة شراء لمدة شهر وثلاثة أشهر، وأوضح أن «هذه التغييرات تجري لمعالجة الاضطرابات غير العادية بالمرة في أسواق تمويل الخزانة المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد الإسباني في حجر صحي بسبب «كورونا».. وتعليق الليغا مرحلتين على الأقل
رياضة عالمية
إصابة الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته بفيروس «كورونا» المستجد
ثقافة وفن
مسربة وثائق «ويكيليكس» تحاول الانتحار
دولى
ليفربول يودع دوري الأبطال بعد سقوط جديد أمام أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
غوتيريس يعين ستيفاني ويليامز مبعوثا خاصا لليبيا بالوكالة
ليبيا
«الصحة العالمية» تصنف فيروس كورونا المستجد «جائحة»
دولى
خبراء أميركيون يشاركون في التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني
دولى
ترامب يبدي استعداده للخضوع لفحص «كورونا»
دولى
ميركل لحفتر: وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان
ليبيا
مؤسسة النفط تعبر عن قلقها «الشديد» من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة
ليبيا
نصائح «الصحة العالمية» لحماية الطلاب والأطفال في ليبيا من فيروس «كورونا»
ليبيا
«المركزي» في بنغازي: لا علاقة لنا بمرتبات العاملين بالدولة وعلى «الموقتة» البحث ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح تحميك من الزهايمر