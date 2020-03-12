بورصة لندن تنهار بنسبة تفوق الـ10%

بورصة لندن تسجل ترجعا حادا. (أ ف ب)

سجّلت بورصة لندن تراجعاً حاداً بلغ أكثر من 10% الخميس قبل ساعة من الإغلاق، بسبب الهلع المسيطر جراء فيروس كورونا المستجدّ والإحباط من تدابير البنك المركزي الأوروبي، وفقا لـ«فرنس برس».

ونحو الساعة 15,45 ت غ، خسر مؤشر فوتسي-100 للشركات الكبرى في لندن 10,02% فتراجع إلى 5287,86 نقطة، مقترباً بذلك من أحد أسوأ معدّلات التراجع في تاريخه عند الإغلاق.

وشهدت الأسواق الأوروبية، الخميس، تدهوراً يبدو وكأن لا نهاية له بعد أن أعلن دونالد ترامب تعليق جميع الرحلات الجوية من أوروبا إلى الولايات المتحدة لمدة 30 يومًا بسبب فيروس «كورونا» المستجد، الذي رفعته منظمة الصحة العالمية إلى مستوى الجائحة.