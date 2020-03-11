«أرامكو» السعودية تزيد إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا

إعلان لشركة أرامكو في الرياض، 18 نوفمبر 2019 (فرانس برس).

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية أنها ستعمل على زيادة مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى بمليون برميل نفط يوميا لتصل إلى 13 مليونا، في خضم حرب أسعار مستعرة مع روسيا.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع سوق المال السعودية (تداول) إنها تلقت توجيها من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا، حسب وكالة «فرانس برس».

وتتطلب زيادة الطاقة الإنتاجية في العادة سنوات واستثمارات بمليارات الدولارات.

وجاءت الخطوة بعد يوم من إعلان السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، زيادة إنتاجها في شكل كبير إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل من مستوى 9.8 مليون برميل حاليا.

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وتحتفظ السعودية باحتياطات استراتيجية من عشرات ملايين البراميل من النفط الخام، ومن المتوقع اللجوء إليها لتغطية كمية النفط التي تفوق طاقتها الإنتاجية القصوى الشهر المقبل، وهي 300 ألف برميل يوميا.

وكانت مجموعة «أوبك» بقيادة السعودية، وروسيا ودول نفطية أخرى خفضت في السنتين الماضيتين الإنتاج لرفع أسعار النفط المتراجعة منذ 2014، ضمن إطار من التعاون تحت مسمى «أوبك بلاس».

ودعت السعودية خلال اجتماع في فيينا هذا الشهر إلى خفض إضافي لمواجهة التراجع الكبير في الأسعار على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن روسيا رفضت ذلك.