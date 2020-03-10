ترامب يعلن اليوم عن إجراءات «جذرية» لتخفيف التداعيات الاقتصادية لكورونا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين، أنّه سيكشف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عن إجراءات «جذرية» يعتزم اتّخاذها للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجدّ.

وقال ترامب للصحفيين «سأكون هنا بعد ظهر غد، لأطلعكم على بعض الخطوات الاقتصادية التي نتّخذها والتي ستكون كبيرة وعلى نطاق واسع»، وفق وكالة فرانس برس..

وأوضح الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحفي عقده مع فريقه المولج إدارة الأزمة الناجمة عن تفشّي وباء كورونا، أنّ الإجراءات التي سيعلن عنها الثلاثاء قد تتضمّن «اقتطاعات محتملة في الضرائب على الرواتب»، وهو أمر سيناقشه مع مسؤولي الكونغرس.

وشدّد ترامب على أنّ الولايات المتحدة «لديها اقتصاد عظيم لكنّ هذا (الفيروس) أخذ العالم على حين غرّة، وأعتقد أنّنا تعاملنا معه بطريقة جيدة جداً».

من جهته قال وزير الخزانة ستيفن منوتشن الذي شارك في المؤتمر الصحافي إنّ «الولايات المتّحدة لديها الاقتصاد الأكثر متانة في العالم أجمع»، مشيدا بالإجراءات الاقتصادية والتجارية التي اتّخذها الرئيس والتي «وضعت الاقتصاد الأميركي في موقع جيّد جداً».