الأسهم الأميركية تسجل أسوأ أداء منذ 2008

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 مارس 2020, 10:35 مساء
أسواق الأسهم الأميركية, (أرشيفية : الإنترنت)

تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية بوتيرة حادة في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد «داو جونز» أكثر من 2000 نقطة مع فزع المستثمرين من انهيار سوق النفط، وزيادة حدة انتشار فيروس كورونا، وهو أسوأ أداء يومي للمؤشر من حيث النسبة المئوية منذ ديسمبر 2008.

وتم تعليق التداولات في البورصة الأميركية لمدة 15 دقيقة بعد دقائق من مستهل التعاملات، على خلفية موجة بيعية حادة ضربت «وول ستريت»، بحسب وكالة «رويترز».

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 2013.45 نقطة بما يعادل 7.78% إلى 23851.33 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 225.81 نقطة أو 7.60% ليسجل 2746.56 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 624.94 نقطة أو 7.29 بالمئة إلى 7950.68 نقطة.

وفضلاً عن ذعر المستثمرين من تفشي فيروس كورونا في نصف دول العالم، شكل انهيار أسعار النفط بحوالي 30% صدمة جديدة بعد فشل أوبك وحلفاؤها في التوصل لصفقة بشأن خفض إضافي للإنتاج ومخاوف من اندلاع حرب الأسعار.

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