حرب أسعار النفط تقود بورصات الخليج إلى «خسائر مدوية»

متعامل يسير تحت لوحة أسعار في بورصة دبي الأحد 8 مارس 2020. (فرانس برس)

سجلت أسواق المال في دول الخليج خسائر كبرى مع افتتاح تعاملات اليوم الاثنين، وذلك على خلفية انهيار أسعار النفط التي تراجعت بنحو 20% في خضم «حرب أسعار» بدأتها السعودية.

وحسب وكالة «فرانس برس»، تراجعت بورصة الكويت بنسبة 9.5% مما اضطر السلطات المالية إلى وقف التعاملات فيها، بينما سجل مؤشر سوق دبي انخفاضا بنحو 9% ومؤشر سوق أبوظبي تراجعا بنسبة 7.1%.

كما انخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 2.8%، وقطر أكثر من 6%.

وأخفقت منظمة الدول المصدرة النفط «أوبك» وروسيا، شريكتها الرئيسية ضمن تحالف «أوبك بلاس»، في التوصل الجمعة إلى تفاهم بشأن خفض إضافي في إنتاج الخام بغية وضع حد لتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام على خلفية انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

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واقترحت أوبك على موسكو وشركائها التسعة الآخرين خفضاً جماعياً إضافياً بـ1.5 مليون برميل يوميا حتى لا يؤدي انتشار الفيروس إلى تقويض ما تم التوصل إليه العام 2017 للحفاظ على أسعار مستقرة في سوق تشهد فائضا في الإنتاج، لكن روسيا رفضت ذلك.

وردّا على الموقف الروسي، أطلقت السعودية «حرب أسعار» السبت، فخفضت أسعار النفط المطروح للبيع لديها إلى أدنى مستوياته خلال 20 عاما، في محاولة لتأمين حصة كبيرة في السوق. وبلغ سعر برميل خام غرب تكساس 30 دولارا صباح الإثنين، وبرميل برنت 33 دولارا.