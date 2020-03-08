لبنان يعلق سداد 1.2 مليار دولار ديونا مستحقة غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 01:47 مساء
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب (أرشيفية: رويترز)

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم السبت، أن لبنان لن يدفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة غدًا الإثنين 9 مارس الجاري، بعد أن بلغت احتياطات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.

وقال دياب في خطاب أذاعه التلفزيون إن لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة في الظروف الحالية، وإنه سيعمل على إعادة هيكلة ديونه من خلال التفاوض مع حاملي السندات، حسب ما نقلت وكالة «رويترز».

وأضاف دياب أن الدين العام في لبنان وصل إلى أكثر من 170% من الناتج المحلي الاجمالي، مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم.

وقال دياب: «لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده». وأَضاف: «عاش اللبنانيون أملاً كان وهمًا، وكأن الأمور على خير ما يرام، بينما كان لبنان يغرق بمزيد الديون وفوائدها، بما في ذلك بالعملة الصعبة، حتى تخطى مجموع الدين العام 90 مليار دولار، بما يشكل نحو 170% من الناتج المحلي».

وتابع قائلاً: «لقد أدى تدني مستوى الاحتياطي بالعملة الصعبة، إلى مزيد الضغوط على العملة الوطنية مما حدَّ من إمكانية حصول اللبنانيين خلال هذه الفترة على ودائعهم بالعملة الأجنبية لدى المصارف، بينما تنامى سوق موازٍ لسعر صرف الدولار الأميركي بالعملة الوطنية».

وبلغت الأزمة المالية أوجها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع مظاهرات احتجاجًا على الفساد في أجهزة الدولة وسوء الإدارة، وهي الأسباب الجذرية للأزمة. وشهد الاقتصاد اللبناني، المعتمد على الاستيراد، تقلصًا في الوظائف وارتفاعًا في التضخم مع تراجع الليرة، مما أجج الأزمة التي أشعلت الاحتجاجات.

ولم يسبق للبنان أن تخلف عن سداد ديونه السيادية. وقال دياب إنه «وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن أكثر من 40% من السكان قد يجدون أنفسهم قريبًا تحت خط الفقر».

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