الولايات المتحدة تحجر على العملات الآتية من آسيا بسبب «كورونا المستجد»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 مارس 2020, 03:03 مساء
موظف يحصي عملات ورقية من الدولار الأميركي. (أرشيفية)

أعلن المصرف المركزي الأميركي أن أوراق العملة الأميركية العائدة إلى الولايات المتحدة بعد استخدامها في آسيا ترسل إلى محجر، في محاولة لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وأوضح المصرف أنّ الأوراق تبقى محتجزة من سبعة إلى عشرة أيام على الأقل، بدلاً من خمسة سابقاً، إلى ستين يوماً.

وقالت ناطقة: «جرى كتدبير احترازي تغيير إجراءات التعامل مع الأرواق» التي «ترسل من آسيا»، وفق «فرانس برس».

وبدأ هذا الإجراء في 21 فبراير، وقد يتسع ليشمل مناطق أخرى في حال ارتأت ذلك السلطات الصحية الأميركية. وكان مصرف كوريا الجنوبية المركزي أعلن، الجمعة، بدوره وضع الأوراق المالية في محجر لأسبوعين، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال»، كما كان المصرف الصيني المركزي أعلن إجراءات مماثلة في منتصف فبراير.

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