جنون شرائي في لوس أنجليس بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا المستجد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 مارس 2020, 02:10 مساء
في أحد متاجر كوستكو في بوربانك، كاليفورنيا، 6 مارس 2020 (أ ف ب)

استبق سكان مدينة لوس انجليس الأميركية تفشياً أوسع لفيروس كورونا المستجد، فهرعوا للتزود بحاجياتهم من المتاجر الكبرى التي خلت رفوفها من لفائف المراحيض، وقننت بيع المياه المعدنية.

وبعد يومين من إعلان ولاية كاليفورنيا حال الطوارئ على أراضيها، لم تعد المتاجر التي قصدتها «فرانس برس» الجمعة قادرة على تلبية الطلب الكبير على المنتجات الأساسية.

وتقول رين العاملة في متجر كوستكو في بوربانك «إنها الفوضى، أرقام البيع هي ضعف ما نحققه عادةً»، وتضيف «الوضع اليوم خارج عن السيطرة. ولذلك لم يعد لدينا لا ورق مراحيض ولا معقم للأيدي والقليل من المياه». وسجلت كاليفورنيا حتى الآن حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد، لتأتي بعد ولاية واشنطن التي سجلت فيها 11 حالة وفاة. ورغم دعوات السلطات إلى ضبط النفس، بدأ سكان كاليفورنيا بالاستسلام للهلع وشراء المنتجات بكميات كبيرة كما حصل في مناطق أخرى في آسيا وغيرها.

وقال المدير المالي لكوستكو ريتشارد غالانتي لمحللين الخميس «إنه الجنون». وفي ذلك اليوم، استدعيت شرطة مقاطعة سان بيرناندينو قرب لوس انجليس إلى أحد متاجر سلسلة كوستكو بعدما انفجر أحد الزبائن غاضباً فيها بسبب النقص في المخزون.

تقنين
ولم يعد يحق لزبائن كوستكو الجمعة سوى شراء صندوقين من المياه المعدنية، مقابل أربعة في اليوم السابق. وحاول كثر أن يبتاعوا أكثر من العدد المحدد، لكن العاملين في المتجر صادروها، ما أدى إلى بعض التوتر في المكان. وأوقف موظف كان يعيد إلى الرفوف الكميات الكبيرة من صناديق المياه التي تمت مصادرتها مراراً من زبائن جدد يحاولون الحصول على ما أمكن من السلع.

تروي ليزا غارسيا البالغة من العمر 30 عاماً «مع حالة الجنون هنا، بدأنا ندرك أكثر وأكثر واقع الأمور»، مقرةً بأن قلقها إلى ازدياد. وتضيف «أردنا التزود بورق المرحاض والمناديل الورقية لكن انظروا إلى هذه الرفوف الفارغة!».

في فرع آخر من كوستكو، يخبر موظفون كيف يدخل الزبائن من الباب مهرولين نحو السلع التي يريدون شراءها. وعند الظهر، لم يبق في المتجر سوى زجاجات من المياه الغازية الباهظة الثمن، ما أثار استياء العديد من الزبائن. رغم ذلك، يحاول البعض رؤية الجانب الإيجابي من الأمور.

ويوضح أندرو العامل في الإغاثة والذي لم يشأ أن يفصح عن اسم عائلته «أنا حذر». يدفع الرجل عربة محملة بالمياه والمناديل الورقية والليمون الأخضر والمياه الغازية بنكهة الزنجبيل. ويضيف «أريد التأكد أنه سيكون لدينا ما هو أساسي، مثل التونيك والنبيذ، وهكذا أمور، فإذا ساءت الأمور، يمكنني التأقلم معها عبر الشرب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وول ستريت جورنال»: السلطات السعودية تعتقل 3 أمراء بينهم شقيق الملك
عربى
قلق عالمي بعد إصابة أكثر من مئة ألف شخص بفيروس «كورونا» المستجد في 92 دولة
دولى
وديعة «المسارات اليتيمة» تطوي صفحة المبعوث الأممي السادس
ليبيا
نقص الوقود في مدن الجنوب يدفع المواطنين إلى المبيت في المحطات
ليبيا
المنتخب يستعد لغينيا الاستوائية في تصفيات «كان 2021»
رياضة محلية
جريدة الوسط: انهيار مسارات الحل يعقد الأزمة الليبية
ليبيا
قاض بريطاني: حاكم دبي أمر بخطف ابنتيه وهدد زوجته السابقة
دولى
«لوموند» الفرنسية: محور دمشق - بنغازي الجديد علامة على التداخل المتزايد بين ...
ليبيا
دراسة: المطهرات تمنع «كورونا» من الانتشار في المراحيض
علوم وتكنولوجيا
متري يوضح الصعوبات التي واجهت مهمة سلامة في ليبيا
ليبيا
شجار وتبادل لكمات في البرلمان التركي إثر انتقادات لإردوغان (فيديو)
دولى
باشاغا: موقف فرنسا من حفتر تغير.. وسنوقع اتفاقات معها هذا الشهر
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قناع يمكن من تشخيص الإصابة بكورونا