«لوفتهانزا» تعلق كل الرحلات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 مارس 2020, 06:09 مساء

أعلنت شركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران، الخميس، تعليق كل رحلاتها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي اعتباراً من الثامن من مارس، غداة اتخاذ دولة الاحتلال قرار منع دخول مواطني خمس دول أوروبية إلى أراضيها بهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وستطبق «لوفتهانزا» وشركتا طيران تابعتان لها هما الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية هذا الإجراء حتى 28 مارس.

وقالت الشركة إن السلطات الإسرائيلية استهدفت إلى جانب مسافرين آخرين، «المسافرين القادمين من ألمانيا وسويسرا والنمسا اعتباراً من السادس من «مارس، مما أدى إلى انخفاض كبير في الطلب على الرحلات إلى إسرائيل».

حذرت هيئة دولية من أن قطاع النقل الجوي قد يتكبد خسائر تصل إلى 113 مليار دولار في العائدات بسبب تداعيات فيروس «كورونا» المستجد الذي يواصل انتشاره في العالم.

وقال ألكسندر دو جونياك رئيس الهيئة الدولية للنقل الجوي (أياتا) إن «تطور الأحداث نتيجة كوفيد-19 غير مسبوق تقريبا»، وفق «فرانس برس».

وأضاف في اجتماع في سنغافورة «خلال ما يزيد بقليل على الشهرين، أخذت آفاق القطاع في معظم أنحاء العالم انعطافة دراماتيكية نحو الأسوأ».

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