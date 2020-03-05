«إياتا»: انخفاض الطلب العالمي على الشحن الجوي بنسبة 3.3% في يناير

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 مارس 2020, 04:45 مساء
شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا». (الإنترنت)

أكدالاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» تراجع الطلب على الشحن الجوي بنسبة 3.3% مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إياتا» ألكسندر دي جونياك لوكالة «رويترز»: «كان هناك تفاؤل بأن يعطي تخفيف التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين دفعة للقطاع في 2020، لكن تفشي كورونا المستجد طغى على ذلك».

وأضاف: «إن الأوقات المقبلة صعبة، مسار الأحداث المستقبلية غير واضح، لكن هذا القطاع أثبت مرونته مرات ومرات».

وزادت طاقة الشحن بحساب كيلومترات طن الشحن المتاحة 0.9% على أساس سنوي في يناير 2020.

وفي السياق ذاته أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) أن إيرادات شركات الطيران العالمية سجّلت تراجعا محتملا بما بين أربعة إلى خمسة مليارات دولار نتيجة فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت المنظمة الأممية إن نحو 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية المتجهة من وإلى البر الرئيسي للصين، وإن 50 شركة طيران أخرى قلصت عملياتها الجوية ذات الصلة، حسبما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وأضافت أن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض بنسبة 80% في سعة شركات الطيران الأجنبية للمسافرين مباشرة من وإلى الصين، وانخفاض بنسبة 40% في سعة شركات الطيران الصينية للمسافرين.

ولفتت «إيكاو» إلى أن الربع الأول من العام الجاري سجّل انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 39% و41% في سعة الركاب، أي أقل بما بين 16.4 و19.6 مليون مسافر، مقارنة بما كانت تتوقّعه شركات الطيران.

ونبهت المنظمة في بيانها بأنه قبل الوباء، كانت شركات الطيران تخطّط لزيادة طاقتها بنسبة 9% على الرحلات الدولية المتّجهة من وإلى الصين خلال الربع الأول من العام 2020 بالمقارنة مع العام 2019.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة: المطهرات تمنع «كورونا» من الانتشار في المراحيض
علوم وتكنولوجيا
مسؤولون أميركيون يحذرون من مخاطر «تيك توك» الأمنية
دولى
شجار وتبادل لكمات في البرلمان التركي إثر انتقادات لإردوغان (فيديو)
دولى
بعد إنفاقه 500 مليون دولار على الدعاية.. مايكل بلومبيرغ ينسحب من السباق ...
دولى
باشاغا: موقف فرنسا من حفتر تغير.. وسنوقع اتفاقات معها هذا الشهر
ليبيا
إنتاج ليبيا انهار إلى 155 ألف برميل يوميا في فبراير وأسعار النفط مرشحة لـ 45 ...
ليبيا
«فرانس برس»: بعد 55 عاما على اختفاء المهدي بن بركة لا تزال نفس الأسئلة عالقة
عربى
باشاغا يستعرض مع هاريس جهود تقليص دور المجموعات المسلحة
ليبيا
بالصور: 315 طالبا بأبوسليم يشاركون في سباق دراجات
ليبيا
الإمارات تقرر تعطيل الدراسة لمدة شهر لمواجهة فيروس «كورونا»
دولى
«لوموند»: استقالة سلامة إفلاس للأمم المتحدة والليبيين
ليبيا
برعاية روسية..النفط الليبي «متنفس سوري» في الصراع مع تركيا وأميركا
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شركة تسحب لعبة عن ابتكار فيروسات