«إياتا»: انخفاض الطلب العالمي على الشحن الجوي بنسبة 3.3% في يناير

شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا». (الإنترنت)

أكدالاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» تراجع الطلب على الشحن الجوي بنسبة 3.3% مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إياتا» ألكسندر دي جونياك لوكالة «رويترز»: «كان هناك تفاؤل بأن يعطي تخفيف التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين دفعة للقطاع في 2020، لكن تفشي كورونا المستجد طغى على ذلك».

وأضاف: «إن الأوقات المقبلة صعبة، مسار الأحداث المستقبلية غير واضح، لكن هذا القطاع أثبت مرونته مرات ومرات».

وزادت طاقة الشحن بحساب كيلومترات طن الشحن المتاحة 0.9% على أساس سنوي في يناير 2020.

وفي السياق ذاته أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) أن إيرادات شركات الطيران العالمية سجّلت تراجعا محتملا بما بين أربعة إلى خمسة مليارات دولار نتيجة فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت المنظمة الأممية إن نحو 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية المتجهة من وإلى البر الرئيسي للصين، وإن 50 شركة طيران أخرى قلصت عملياتها الجوية ذات الصلة، حسبما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وأضافت أن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض بنسبة 80% في سعة شركات الطيران الأجنبية للمسافرين مباشرة من وإلى الصين، وانخفاض بنسبة 40% في سعة شركات الطيران الصينية للمسافرين.

ولفتت «إيكاو» إلى أن الربع الأول من العام الجاري سجّل انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 39% و41% في سعة الركاب، أي أقل بما بين 16.4 و19.6 مليون مسافر، مقارنة بما كانت تتوقّعه شركات الطيران.

ونبهت المنظمة في بيانها بأنه قبل الوباء، كانت شركات الطيران تخطّط لزيادة طاقتها بنسبة 9% على الرحلات الدولية المتّجهة من وإلى الصين خلال الربع الأول من العام 2020 بالمقارنة مع العام 2019.