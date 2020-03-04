وزير النفط الإيراني: أوبك توصي بخفض الإنتاج إلى 500 ألف برميل يوميا

وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه (أرشيفية الأنترنت)

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الأربعاء اللجنة الفنية المشتركة وأمانة منظمة أوبك، أوصت يجب أن يجري خفض إنتاج النفط بما لا يقل عن 500 ألف برميل يوميا تقريبا، مشيراً إلى أن «سوق النفط تواجه فائضا وبحاجة إلى التوازن» وفقا لما نقلته وكالة «رويترز».

وقال الوزير الإيراني «لا شك في أن هناك خللا في عرض وطلب النفط، حاليا، المعروض في السوق أكبر من المطلوب».

وأضاف: إنه «من الضروري أن تبذل أوبك والمنتجون من خارج منظمة أوبك كل ما بوسعهم لتحقيق توازن في سوق النفط تواجه فائضا وبحاجة إلى التوازن».

وقال مصدران مطلعان إن أوبك قد تعمق تخفيضات معروض النفط هذا الأسبوع، بدعم روسيا أو دونه، لوقف التراجع في أسعار الخام الذي أوقد شرارته الانتشار العالمي لفيروس كورونا، تقاوم موسكو تعميق قيود الإنتاج، قائلة إن تقليص إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بقيادة السعودية وحلفائها، في إطار مجموعة «أوبك+»، لن يكون ضروريا لإنعاش الطلب على النفط، حسبما ذكر المصدران العليمان بسير المحادثات.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في وقت سابق يوم الأحد إن الأسعار الحالية مقبولة بالنسبة لميزانية بلاده وإن روسيا وهي عضو رئيسي في «أوبك+»، تملك موارد كافية للتأقلم مع أي تدهور في الاقتصاد العالمي.

وقال أحد المصدرين «السعودية تريد منع الأسعار من الهبوط، لكن روسيا غير موافقة بعد. لذا قد تتمثل الطريقة الوحيدة في أن تخفض أوبك بمفردها، وهو ما لن يبعث بإشارة جيدة إلى السوق»، بينما وقال مصدر آخر «ينبغي الخفض، ولا خيار آخر،»، مضيفا أنه يمكن لـ«أوبك أيضا أن تؤجل القرار إلى أن تجبر أسعار النفط المنخفضة موسكو على المشاركة».