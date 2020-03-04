فيروس «كورونا» يقفز بأسعار الذهب

قفزت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 2.9%، إلى 1636.25 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول في السوق الأميركية، وصعدت العقود الأميركية للذهب 3.1% لتسجل عند التسوية 1644.40 دولار للأوقية، وفي وقت سابق من الجلسة قفز الذهب بما يصل إلى 3.3% بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة، في خطوة طارئة لحماية أكبر اقتصاد في العالم من آثار فيروس «كورونا».

وقال دانيل غالي خبير السلع الأولية في «تي دي سيكيوريتز»، الأربعاء: «من الواضح أن مجلس الاحتياطي الاتحادي أرسل إشارة قوية جدا إلى أنهم مستعدون لدعم الاقتصاد الأميركي في مواجهة التهديد المتزايد الذي يشكله الفيروس، وهذا ضوء أخضر واضح لبنوك مركزية أخرى لأن تفعل نفس الشيء»، وفقًا لقناة «سكاي نيوز».

وكانت أسعار الذهب هبطت بما يصل إلى 4.7% يوم الجمعة، وسط موجة مبيعات واسعة، لكنها تعافت منذ ذلك الحين، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 1% إلى 2497.90 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 1.2% إلى 870.42 دولار للأوقية. وقفزت الفضة 2.2% إلى 17.09 دولار للأوقية.

وتُقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا، ولقي المعدن النفيس دعما أيضا من هبوط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في نحو شهرين، أمام سلة من العملات الرئيسية.

وفي أكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ يونيو 2016، قفزت أسعار الذهب أكثر من 3%، الثلاثاء، بعد أن خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة للمساعدة في حماية الاقتصاد من الأضرار الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس «كورونا»، وبدعم من توقعات بتيسير نقدي من بنوك مركزية كبرى أخرى.