البنك الدولي يخصص مساعدات بـ12 مليار دولار لمكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 مارس 2020, 09:42 صباحا
امرأة ترتدي قناعا واقيا في طهران، 2 مارس 2020، (ا ف ب)

كشف البنك الدولي عن حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار؛ لتوفير تمويل سريع لمساعدة الدول على مكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وقال رئيس البنك ديفيد مالباس، أمس الثلاثاء، إن «الهدف هو تأمين تحرك سريع وفعال يستجيب لحاجات البلدان»، مضيفا أنه في إطار الجهود التي تبذل لمنع انتشار الفيروس يجب الاعتراف بالعبء الإضافي الملقى على عاتق الدول الفقيرة الأقل تجهيزا،  حسب وكالة الأنباء الفرنسية..

وأشار إلى أن الأموال التي تم تخصيص بعضها للدول الأكثر فقرا، يمكن استخدامها لتأمين معدات طبية أو خدمات صحية وتشمل الخبرات والاستشارات. وأدى انتشار الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في الصين في ديسمبر إلى وفاة أكثر من ثلاثة آلاف شخص في جميع أنحاء العالم، وإصابة نحو 90 ألفا.

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ولفت مالباس إلى أن الأموال، ومنها ثمانية مليارات جرى تأمينها حديثا، ستذهب إلى دول سبق أن طلبت المساعدة، دون أن يحدد لمن ستكون الأفضلية بتلقي التمويل أولا، معقبا: «الهدف هو التحرك بسرعة، لأن السرعة مطلوبة لإنقاذ الأرواح».

وأكمل: «نريد أن نستفيد على أفضل وجه من موارد البنك الدولي الواسعة وخبرته العالمية والمعرفة التاريخية بالأزمات»، مشيرا إلى تمويل مماثل في السنوات الأخيرة لأزمات مشابهة مثل تفشي فيروس «إيبولا» و«زيكا».

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