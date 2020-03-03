«الاحتياطي الفدرالي» الأميركي يخفض معدلات الفائدة الرئيسية بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 مارس 2020, 06:45 مساء
مقر الاحتياطي الفدرالي في واشنطن. (أ ف ب)

أعلن الاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي الأميركي»، الثلاثاء، عن خفض طارئ لمعدلات الفائدة في مواجهة المخاطر الاقتصادية المتزايدة بسبب انتشار فيروس «كورونا».

وقررت لجنة وضع السياسات في البنك بالإجماع خفض معدل الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية إلى ما بين 1.0-1.25 نقطة، بحسب «فرانس برس».

يعكس هذا الخفض غير المعتاد قبل 15 يوما من اجتماع لجنة السياسة التالي كما هو مقرر، تزايد المخاوف من تأثير انتشار فيروس «كورونا» على الاقتصاد الأميركي والعالمي، بعد توقف سلاسل الإمداد المرتبطة بالصين، مركز الوباء.

وقالت لجنة السوق المفتوح الفدرالية في بيان إنه رغم أن أساسيات الاقتصاد «لا تزال قوية» إلا أن «فيروس كورونا يمثل مخاطر تنكشف باستمرار على النشاط الاقتصادي». وأضافت أن البنك المركزي «يراقب من كثب التطورات وتأثيراتها على التوقعات الاقتصادية، وسيستخدم أدواته ويتصرف بالشكل الملائم لدعم الاقتصاد».

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