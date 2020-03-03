إغلاق وكالة الأنباء الرسمية في أستراليا لأسباب مالية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 مارس 2020, 06:07 مساء
شعار وكالة الأنباء الأسترالية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الوحيدة في أستراليا أنها ستغلق بعد 85 عاما على تأسيسها، لأسباب مالية، حيث جرى إبلاغ العاملين الثلاثاء بأن وظائفهم ستنتهي في يونيو المقبل.

وجاء الإعلان عن إغلاق «أسوشيتد برس الأسترالية» خلال اجتماع مع الموظفين في مقر الوكالة في سيدني، حيث وصف رئيسها التنفيذي بروس ديفيدسون اليوم بالحزين.

وقال ديفيدسون «آيه آيه بي كانت جزءا أساسيا من الصحافة في أستراليا منذ العام 1935، وإنه أمر يدعو للأسى أن تصل إلى نهايتها»، مشيراً إلى أن «التأثير غير المسبوق» للمنصات الرقمية التي تأخذ المحتوى وتوزعه مجانا، لافتًا إلى أنهم وصلوت إلى «نقطة لم يعد بإمكاننا فيها الاستمرار».

وستغلق الوكالة أبوابها في نهاية يونيو، بينما من المقرر أن تغلق شركة التحرير «بايج ماسترز» الملحقة بها نهاية أغسطس وجرى إبلاغ الموظفين بأنه سيتم توفير بين 30 و50 وظيفة في شركتي «ناين» و«نيوز كورب أستراليا»، بين أبرز المساهمين الرئيسيين في الشركة، حيث يعمل في القسم التحريري في الوكالة الأسترالية نحو 180 شخصا.

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