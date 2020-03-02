فيروس «كورونا» يضرب مبيعات السيارات اليابانية

أظهرت بيانات للقطاع الخاص تراجع مبيعات السيارات اليابانية 10.3% في فبراير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسط تصاعد للمخاوف حيال توقفات الإنتاج وصعوبة توريد المكونات من الصين، جراء تفشي فيروس كورونا، وتعطي الأرقام أحدث مؤشر على اتساع نطاق تأثير الفيروس الجديد على ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات اتحاد وكلاء السيارات اليابانيين واتحاد آخر لوكلاء فئة السيارات بالغة الصغر، المسماة «كاي» في اليابان، أن المبيعات بلغت 430 ألفا و185 سيارة الشهر الماضي، مقارنة مع 479 ألفا و427 قبل عام، وتعد معظم السيارات التي تباع في اليابان منتجة محليا، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

يذكر أن اتحاد صناعة السيارات في الصين أعلن الأسبوع الماضي أن مبيعات السيارات في البلاد انخفضت 18.7 % وهو ما يفوق التوقعات في يناير كانون الثاني على أساس سنوي، لتسجل هبوطا للشهر التاسع عشر على التوالي.

وقال اتحاد مصنعي السيارات في الصين على حسابه الرسمي في تطبيق «وي شات» إن مبيعات المركبات العاملة بمصادر الطاقة الجديدة انخفضت 51.6% على أساس سنوي خلال الشهر، مضيفا أن الانخفاض في إنتاج السيارات ومستويات مبيعاتها ستكون أكبر في فبراير شباط بسبب تفشي فيروس كورونا.