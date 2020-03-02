وزراء مالية مجموعة السبع سيناقشون تأثير «كورونا» الاقتصادي في اجتماع عبر «الهاتف»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 مارس 2020, 02:11 مساء
وزراء مالية مجموعة السبع ومنطقة اليورو خلال اجتماع سنة 2017. (فرانس برس)

يجري وزراء مالية مجموعة السبع ومنطقة اليورو، الأربعاء، محادثات هاتفية لـ«تنسيق الرد» حيال تبعات انتشار فيروس «كورونا المستجد» على الاقتصاد العالمي، كما أعلن الإثنين وزير المال الفرنسي برونو لومير.

وقال لومير لقناة «فرانس 2»، سنعقد اجتماعًا «عبر الهاتف، لأنه يجب تفادي السفر كثيرًا، لوزراء مجموعة السبع بهدف تنسيق ردنا»، مؤكدًا أن «اجتماعًا آخر لوزراء مالية منطقة اليورو سيعقد الأربعاء»، مضيفًا أنه سيجري القيام بـ«عمل منسق».

يأتي إعلان لومير غداة إجرائه اتصالًا مع نظيره الأميركي ستيفن منوتشين الذي تترأس بلاده هذا العام مجموعة الدول السبع الأكثر ثراءً في العالم، كما أكد رئيس منطقة اليورو البرتغالي ماريو سينتينو عبر «تويتر» أن الاجتماع سيعقد الأربعاء عبر الهاتف.

ولفت الوزير الفرنسي إلى أن «تأثير تفشي الفيروس على الاقتصاد الفرنسي سيكون أشد مما كان متوقعًا حتى الآن»، مشيرًا إلى «تفشي الوباء في عدد أكبر من الدول، لاسيما في فرنسا، وسيكون أثر فيروس كورونا المستجد أقوى مما كان متوقعًا حين كان الفيروس لا يزال محصورًا في الصين».

وكانت الحكومة الفرنسية تتوقع أن يبلغ النمو هذا العام 1.3%، بينما قدّر لومير سابقًا أن يسبب «كورونا المستجد» تراجعًا بنسبة 0.1%.

وبمواجهة التباطؤ الاقتصادي المنتظر، قال لومير إن الحكومة مستعدة لـ«الإفراج عما ينبغي» من الأموال لمساعدة الشركات الفرنسية، موضحًا: «سنبدي تضامنًا كاملًا مع كل أصحاب الأعمال الذين هم اليوم في خط المواجهة»، ورفض لومير مع ذلك أن يعطي تقديرات دقيقة بشأن هذا التراجع.

يأتي هذا التحرك في وقت يعاني النمو العالمي، الذي يسجل بالأساس تراجعًا على خلفية الحرب التجارية، من تباطؤ الاقتصاد الصيني بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد».

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