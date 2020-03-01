بورصات دول الخليج تهوي مع تصاعد مخاوف كورونا

هوت أسهم بورصات دول الخليج الأحد، وتكبدت الكويت أكبر الخسائر، إذ يؤجج انتشار فيروس كورونا المخاوف من أضرار على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، وهوت بورصة الكويت، التي عاودت نشاطها بعد عطلة لثلاث جلسات، 11%، مسجلة أكبر هبوط يوم الأحد، مع تراجع أسهم بنك الكويت الوطني 14.5%.

دعت الكويت، التي سجلت 46 حالة إصابة بالفيروس، مواطنيها لتفادي السفر بسبب المخاوف من انتشار المرض، ونزل مصرف الراجحي 3.9% والسعودية للنقل الجماعي عشرة بالمئة في أكبر خسارة على المؤشر، وفقد سهم أرامكو 2.1% ليسجل 32.65 ريال (8.70 دولار).

وفي دبي، هبطت البورصة 4.5% لأقل مستوى منذ ديسمبر 2018، وفقد سهم أكبر بنوكها، الإمارات دبي الوطني، 6.8% بينما تراجع إعمار العقارية 5.1%، ونزلت بورصة أبوظبي 3.6%، وهو أكبر هبوط منذ يناير كانون الثاني 2016، وهبط سهم بنك أبوظبي الأول 3.9 % واتصالات 3.2%، ونصح مصرف الإمارات المركزي البنوك بإعادة جدولة الديون وخفض الرسوم والعمولات في إطار إجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

حيث تعتبر الإمارات مركز أعمال إقليمي ونقطة عبور رئيسية للمسافرين المتجهين إلى الصين ووجهات أخرى في آسيا. وقد أعلنت عن 21 حالة إصابة، تماثل خمس منها للشفاء، وظلت بورصة قطر، التي أعلنت عن أول حالة إصابة بالفيروس، مغلقة بمناسبة عطلة عامة.