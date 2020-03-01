الرئيس بوتين: أسعار النفط الحالية مقبولة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: فرانس برس)

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد أن «أسعار النفط الحالية مقبولة» رغم انخفاضها الحاد الأسبوع الماضي نتيجة المخاوف بشأن الانتشار العالمي لفيروس كورونا.

وقال بوتين في اجتماع مع مسؤولي طاقة روس ومنتجين لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا «أود ان أؤكد أن مستوى أسعار النفط الحالي مقبول بالنسبة لميزانية روسيا واقتصادنا»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأضاف أن «من الصعب التنبؤ بتحركات أسعار النفط في المستقبل وينبغي أن تستعد روسيا لشتى الاحتمالات».

ولفت بوتين خلال الاجتماع إن «أوبك أثبت أنها آلية فعالة للحفاظ على الاستقرار طويل الأجل في أسواق الطاقة العالمية»، مضيفًا: بـ«فضل ذلك حصلنا علي إيرادات أعلى للميزانية، والمهم أنه أتاح لشركات التنقيب والإنتاج إمكانية الاستثمار بثقة في مشروعات تطوير واعدة»، وفق تصريحات نُشرت على موقع الكرملين.

وأشار بوتين إلى أن «احتياطياتنا المجمعة بما في ذلك صندوق الثروة الوطنية كافية لضمان وضع مستقر والوفاء بجميع الالتزامات في الميزانية والالتزامات الاجتماعية حتى مع تدهور محتمل في الوضع الاقتصادي العالمي».

وطلب بوتين من المشاركين في الاجتماع ابداء آرائهم بشأن التحركات الأخرى المحتملة في سوق النفط العالمية وقال إنه يأمل أن تكون الخطوات التي تبنتها روسيا لمنع انتشار الفيروس فعالة، حيث حدت روسيا من دخول مواطني الصين وكوريا الجنوبية وإيران وقالت إنها سترحل 88 أجنبيا بدعوى مخالفتهم إجراءات الحجر الصحي.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة «أوبك» ومنتجون آخرون فيما يعرف بتحالف «أوبك+» في فيينا الأسبوع الجاري لتبني قرار بشأن اتفاق خفض الإمدادات الذي ينتهي العمل به في نهاية مارس الجاري.

وقالت مصادر علي دراية بالمحادثات لـ«رويترز» إن عددا من «الأعضاء الكبار في أوبك يميلون لخفض أكبر للإنتاج عما أعلن عنه من قبل»، ولم تحدد روسيا بعد موقفها من مقترحات تعميق خفض الإنتاج.

ويوم الجمعة، نزل سعر خام برنت إلى 50.05 دولار وهو الأقل منذ أواخر 2018 نتيجة المخاوف من أن يضر تفشي الفيروس بالطلب بشدة.

وروسيا، التي تملك احتياطيات تتجاوز 560 مليار دولار، تتوقع أن تحقق ميزانيتها توازنا عند سعر 42.2 دولار لبرميل في المتوسط العام الجاري.